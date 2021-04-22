"Думаю, этим летом больших переходов не будет. Когда деньги "текут" от богатых клубов к бедным, то страдают все. Без Суперлиги осуществить трансферы Мбаппе или Холанда невозможно. Это касается не только Реала, но и любого клуба.

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Если мы не подпишем Мбаппе этим летом, я не думаю, что какой-то фанат застрелится. Они знают, что мы делаем все возможное. Если что-то не происходит, то только потому, что это невозможно", – цитирует Переса Goal.

Напомним, клубы-основатели Суперлиги рассчитывали получить от 100 до 350 миллионов евро только за присоединение к турниру. Именно Перес был главным инициатором революции. которая продержалась двое суток.

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