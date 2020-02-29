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Реал – Барселона: каталонцы объявили заявку на Эль Класико – есть неожиданности

15:04 160 Читати українською
Реал – Барселона: каталонцы объявили заявку на Эль Класико – есть неожиданности
Лионель Месси и Жорди Альба / Фото ФК Барселона

Наставник Барсы Кике Сетьен огласил список игроков, которые будут защищать честь клуба в одном из важнейших поединков сезона.

 

Тренерский штаб каталонцев выбрал 18 игроков на выездной матч 26-го тура Примеры против Реала.

Барселона – Реал: Сетьен поделился ожиданиями от дебютного Эль Класико

В заявку Барселоны вернулся Жорди Альба, который долгое время отсутствувал из-за травмы, также в списке нашлось место для молодого хавбека Алекса Кольядо. 20-летний игрок дубля "блаугранас" имеет всего 6 минут опыта в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Сетьен также внес Жерара Пике в заявку несмотря на травму, которую защитник получил в матче Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

Напомним, уже 1 марта Барселона и Реал встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00. К матчу каталонцы подходят лидером турнира, опережая мадридцев на 2 очка.

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Испания Реал Мадрид - Барселона Алекс Кольядо Алекс Кольядо Жорди Альба Жорди Альба Жерар Пике Жерар Пике Барселона Барселона Класіко
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