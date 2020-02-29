Реал – Барселона: каталонцы объявили заявку на Эль Класико – есть неожиданности

Наставник Барсы Кике Сетьен огласил список игроков, которые будут защищать честь клуба в одном из важнейших поединков сезона.

Тренерский штаб каталонцев выбрал 18 игроков на выездной матч 26-го тура Примеры против Реала.

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В заявку Барселоны вернулся Жорди Альба, который долгое время отсутствувал из-за травмы, также в списке нашлось место для молодого хавбека Алекса Кольядо. 20-летний игрок дубля "блаугранас" имеет всего 6 минут опыта в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Сетьен также внес Жерара Пике в заявку несмотря на травму, которую защитник получил в матче Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

Напомним, уже 1 марта Барселона и Реал встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00. К матчу каталонцы подходят лидером турнира, опережая мадридцев на 2 очка.

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