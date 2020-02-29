Барселона – Реал: Сетьен поделился ожиданиями от дебютного Эль Класико

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен с нетерпением ожидает поединок 26-го тура Ла Лиги против Реала.

"Я буду наслаждаться. Осознаю важность этого матча и хочу выиграть его. Буду чувствовать себя так, как будто это мой дебютный матч в статусе футболиста. Я счастлив.

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Это уникальная возможность для наставника. Это можно сравнить с моим дебютом в статусе тренера в Лиге чемпионов. Я буду наслаждаться каждой игрой каждый день, пока я здесь.

Мы будем атаковать, ведь это заложено в ДНК Барселоны. Всегда стараемся найти пробел в обороне соперника, но Реал последние несколько месяцев показал хорошую игру в защите. В этой команде есть хорошие футболисты, которые могут создать нам проблем", – цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Напомним, уже 1 марта Барселона и Реал встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00. К матчу каталонцы подходят лидером турнира, опережая мадридцев на 2 очка.

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