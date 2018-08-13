toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок УЕФА
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Реал – Атлетико: Одриосола рискует пропустить матч за Суперкубок УЕФА

16:25 28 Читати українською
Реал – Атлетико: Одриосола рискует пропустить матч за Суперкубок УЕФА
Альваро Одриосола / Фото: соцсети

Защитник Реала Альваро Одриосола из-за травмы может пропустить матч за Суперкубок УЕФА.

В среду, 15 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА Реал – Атлетико.

Магический Хави организовал уникальный рекорд – партнер легенды Барселоны забил 7 голов в дерби, а клуб 16 – за 2 матча

Защитник "сливочных" Альваро Одриосола рискует пропустить матч, сообщает Twitter Realmadridplace.

22-летний защитник получил травму на тренировке. Медики клуба пытаются установить степень серьезности повреждения футболиста.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
до матча
2
дн
:
4
час
:
20
мин
Атлетико
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Атлетико Суперкубок УЕФА Альваро Одриосола Альваро Одриосола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
20
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук