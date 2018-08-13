Магічний Хаві організував унікальний рекорд – партнер легенди Барселони забив 7 голів у дербі, а клуб 16 – за 2 матчі

Колишній півзахисник Барселони долучився до фантастичного рекорду в чемпіонаті Катару. Партнер Хаві по Аль Садд Багдад Бунеджа, використовуючи магію іспанця, забив 7 голів за гру.

У січні 2019-го йому стукне 39, а він все ще продовжує дивувати своєю технікою. І нехай Хаві феєрить всього лише в чемпіонаті Катару, але його гра і досягнення Аль-Садда все одно вражають. Партнер каталонця, 26-річний Багдад Бунеджа, встановив унікальний рекорд катарської Суперліги, забивши 7 голів за матч (міг і 8, але суперник випередив його і забив у власні ворота). Попереднє досягнення належало Юнусу Махмуді, який 14 років тому забив 6 за гру.

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Алжирський нападник загалом наколотив 10 м'ячів за 2 стартові матчу сезону 2018/19, тоді як його Аль-Садд – 16. У 2-му турі команда Хаві розбомбила принципового суперника Аль-Арабі (до речі, саме в цей клуб раніше сватали легенду Барселони) в дербі Дохи 10:1. Навіть сама команда, в якій також зіграв 35-річний екс-капітан Атлетіко Габі, не очікувала такого результату проти міцного середняка.

Чемпіон світу-2010 долучився до половини голів. Спочатку Хаві подав кутовий, після якого його партнер Афіф (4 голи за 2 матчі, другий найкращий бомбардир сезону, зірка збірної Катару пограв за іспанський Спортінг і бельгійський Ейпен) забив розкішний гол з льоту.

Потім 38-річний півзахисник віддав розкішну передачу п'ятою з розвороту на Бунеджа, і той заробив пенальті, який сам же реалізував. Цей пас – показ чистої магії капітана Аль-Садда. Четвертий гол також організував видатний плеймейкер. Трішки тікі-таки, і так званий другий гольовий пас на прорив асистенту.

П'ятий гол – уже чистий асист Хаві, який розіграв кутовий з партнером, на голеадора-рекордсмена. І насамкінець екс-гравець збірної Іспанії організував результативну триходівку, що привела до рекорду і двозначного числа голів.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Хаві може почати свою тренерську кар'єру, очоливши Аль-Садд. Проте з такою грою йому завершення ігрового періоду не загрожує. Цікаво, що нинішній наставник команди, 72-річний Жезуальдо Феррейра (на чолі Порту ставав найкращим тренером чемпіонату Португалії 3 роки поспіль) вважає, що Аль-Садд ще не вийшов на пік форми.

Перше справжнє випробування (якщо не враховувати матчу проти Аль-Гарафи Веслі Снейдера) чекає клуб у Лізі чемпіонів Азії: 27 серпня Хаві та компанія зіграють у першому чвертьфіналі проти іранського Естеглаля. В 1/8 фіналу азійської ЛЧ Аль-Садд пройшов Аль-Ахлі, який тоді ще тренував Сергій Ребров (2:1 і 2:2).

Хаві продовжив контракт з Аль-Саддом, який очолить у 2019 році