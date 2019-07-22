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РБ Лейпциг підписав молодого таланта Челсі

19:03 358 Читать на русском
РБ Лейпциг підписав молодого таланта Челсі
Ітан Ампаду / Фото з відкритих джерел

Атакувальний півзахисник Челсі Ітан Ампаду відтепер захищатиме кольори РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг підсилився хавбеком Челсі Ітаном Ампаду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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18-річний валієць виступатиме за "биків" на правах оренди. Угода між сторонами розрахована на один рік. В новому клубі Ітан виступатиме під 26-м номером.

В минулому сезоні АПЛ Ампаду з'явився на полі лише один раз. Варто відзначити, що молодий хавбек також захищає кольори збірної Уельсу.

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