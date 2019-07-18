Американский миллиардер Бэли может приобрести Челси или Тоттенхэм, – СМИ

Бизнесмен Тодд Бэли рассматривает возможность приобретения одного из клубов английской Премьер-лиги.

Американский миллиардер может приобрести часть акций одного из лондонских клубов – Челси либо Тоттенхэма, сообщает Evening Standard.

Челси представил новую гостевую форму, на которой заметили флаг России

Представители "шпор" сразу после появления информации заявили, что руководство клуба не ведет переговоров о продаже. Зато в лагере "синих" не подтвердили, но и не опровергли возможность продажи акций Челси. Ранее появлялась информация, что Роман Абрамович может продать клуб или часть его акций из-за визовых проблем в Соединенном Королевстве.

Тодд Бэли возглавляет частную инвестиционную компанию Eldridge Industries. Он владеет 20 % акций бейсбольного клуба Лос-Анджелес Доджерс, а также является совладельцем команды женской НБА Лос-Анджелес Спаркс. Его состояние оценивается в 6 млрд долларов.

Абрамович повторює долю Берлусконі – Челсі потрібен новий власник