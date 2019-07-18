toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР ДИНАМО КИЕВ

Американский миллиардер Бэли может приобрести Челси или Тоттенхэм, – СМИ

08:00 54 Читати українською
Американский миллиардер Бэли может приобрести Челси или Тоттенхэм, – СМИ
Тодд Бэли / Bloomberg

Бизнесмен Тодд Бэли рассматривает возможность приобретения одного из клубов английской Премьер-лиги.

Американский миллиардер может приобрести часть акций одного из лондонских клубов – Челси либо Тоттенхэма, сообщает Evening Standard.

Челси представил новую гостевую форму, на которой заметили флаг России

Представители "шпор" сразу после появления информации заявили, что руководство клуба не ведет переговоров о продаже. Зато в лагере "синих" не подтвердили, но и не опровергли возможность продажи акций Челси. Ранее появлялась информация, что Роман Абрамович может продать клуб или часть его акций из-за визовых проблем в Соединенном Королевстве.

Тодд Бэли возглавляет частную инвестиционную компанию Eldridge Industries. Он владеет 20 % акций бейсбольного клуба Лос-Анджелес Доджерс, а также является совладельцем команды женской НБА Лос-Анджелес Спаркс. Его состояние оценивается в 6 млрд долларов.

Абрамович повторює долю Берлусконі – Челсі потрібен новий власник

blog_ava
Гент с украинцами в составе обыграл АЗ в контрольном матче – Яремчук отметился забитым голом
06:00
58
Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Челси Челси Англия Роман Абрамович
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
52
мин
Кайрат Алматы
17:30
Широки Бриег
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук