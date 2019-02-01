toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР ЗИМНИЕ СБОРЫ

РБ Лейпциг на выезде разбил Ганновер

1 февраля 23:30 20 Читати українською
РБ Лейпциг на выезде разбил Ганновер
Ганновер – РБ Лейпциг – 0:3 / Твиттер ФК РБ Лейпциг

В матче 20 тура Бундеслиги РБ Лейпциг добыл разгромную победу над Ганновером. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 20 тур

Ганновер – РБ Лейпциг – 0:3

Голы: Хальстенберг, 45+3, (пен), Орбан, 64, 85

РБ Лейпциг захватил инициативу в начале матча и ближе к середине первого тайма мог выйти вперед, если бы перекладина не спасла Ганновер после удара Куньи. Но до перерыва "быки" вышли вперед. Акпогума снес Забитцера в штрафной, а Хальстенберг реализовал пенальти. Ганновер пытался отыграться во второй половине, но РБ Лейпциг удачно использовал стандартные положения. Орбан отличился дважды, замкнув навесы с угловых от Хальстенберга и Форсберга и установив окончательный счет в матче.

Благодаря этой победе РБ Лейпциг набрал 37 пунктов и расположился на 4 позиции, Ганновер с 11 очками остался в зоне вылета.

Германия20 турАВД-Арена (Ганновер)

Ганновер - РБ Лейпциг: Пятница 01 февраля 2019

Ганновер
Матч окончен
0 : 3
РБ Лейпциг
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Германия Ганновер Ганновер РБ Лейпциг РБ Лейпциг Ганновер - РБ Лейпциг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
29
мин
Леванте
14:00
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук