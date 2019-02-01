РБ Лейпциг на выезде разбил Ганновер

В матче 20 тура Бундеслиги РБ Лейпциг добыл разгромную победу над Ганновером. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 20 тур

Ганновер – РБ Лейпциг – 0:3

Голы: Хальстенберг, 45+3, (пен), Орбан, 64, 85

РБ Лейпциг захватил инициативу в начале матча и ближе к середине первого тайма мог выйти вперед, если бы перекладина не спасла Ганновер после удара Куньи. Но до перерыва "быки" вышли вперед. Акпогума снес Забитцера в штрафной, а Хальстенберг реализовал пенальти. Ганновер пытался отыграться во второй половине, но РБ Лейпциг удачно использовал стандартные положения. Орбан отличился дважды, замкнув навесы с угловых от Хальстенберга и Форсберга и установив окончательный счет в матче.



Благодаря этой победе РБ Лейпциг набрал 37 пунктов и расположился на 4 позиции, Ганновер с 11 очками остался в зоне вылета.