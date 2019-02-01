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РБ Лейпциг на виїзді розбив Ганновер

1 лютого 23:26 45 Читать на русском
РБ Лейпциг на виїзді розбив Ганновер
Ганновер – РБ Лейпциг – 0:3 / Твіттер ФК РБ Лейпциг

В матчі 20 туру Бундесліги РБ Лейпциг здобув розгромну перемогу над Ганновером. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 20 тур

Ганновер – РБ Лейпциг – 0:3

Голи: Хальстенберг, 45+3, (пен), Орбан, 64, 85

РБ Лейпциг захопив ініціативу на початку матчу і ближче до середини першого тайму міг вийти вперед, якби поперечка не врятувала Ганновер після удару Куньї. Але до перерви "бики" вийшли вперед. Акпогума зніс Забітцера в штрафному, а Хальстенберг реалізував пенальті. Ганновер намагався відігратись у другій половині, але РБ Лейпциг вдало використав стандартні положення. Орбан відзначився двічі, замикаючи навіси з кутових від Хальстенберга та Форсберга та встановивши остаточний рахунок в матчі.

Завдяки цій перемозі РБ Лейпциг набрав 37 пунктів та розташувався на 4 позиції, Ганновер з 11 очками залишився в зоні вильоту.

Німеччина20 турАВД-Арена (Гановер )

Ганновер - РБ Лейпциг: П'ятниця 01 лютого 2019

Ганновер
Матч завершено
0 : 3
РБ Лейпциг
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Німеччина Ганновер Ганновер РБ Лейпциг РБ Лейпциг Ганновер - РБ Лейпциг
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