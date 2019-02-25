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РБ Лейпциг на последних минутах спас ничью с Хоффенхаймом

25 февраля 23:31 12 Читати українською
РБ Лейпциг на последних минутах спас ничью с Хоффенхаймом
РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 1:1 / Твиттер ФК Хоффенхайм

В матче 23 тура Бундеслиги РБ Лейпциг спас ничью в игре с Хоффенхаймом. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Огюстен, 89 – Крамарич, 23

Хоффенхайм на выезде упустил победу над РБ Лейпциг. Хозяева имели больше моментов, однако Хоффенхайм лучше реализовывал свои шансы. Открыл счет Крамарич, который добил мяч в пустые ворота после удара Жоэлинтона и сейва голкипера. Следует отметить, что этот гол могли и не засчитывать, ведь хорват находился в ворота чуть ближе, чем последний защитник. РБ Лейпциг пытался отыграться и добился своего на 89 минуте, ничью для хозяев спас Огюстен

Хоффенхайм набрал 34 очков и остался на 8 месте, РБ Лейпциг из 42 пунктов расположился на 4 позиции.

Германия23 турРед Булл Арена (Лейпциг)

РБ Лейпциг - Хоффенхайм: Понедельник 25 февраля 2019

РБ Лейпциг
Матч окончен
1 : 1
Хоффенхайм
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Хоффенхайм Хоффенхайм Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Хоффенхайм
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