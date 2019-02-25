РБ Лейпциг на последних минутах спас ничью с Хоффенхаймом

В матче 23 тура Бундеслиги РБ Лейпциг спас ничью в игре с Хоффенхаймом. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Огюстен, 89 – Крамарич, 23

Хоффенхайм на выезде упустил победу над РБ Лейпциг. Хозяева имели больше моментов, однако Хоффенхайм лучше реализовывал свои шансы. Открыл счет Крамарич, который добил мяч в пустые ворота после удара Жоэлинтона и сейва голкипера. Следует отметить, что этот гол могли и не засчитывать, ведь хорват находился в ворота чуть ближе, чем последний защитник. РБ Лейпциг пытался отыграться и добился своего на 89 минуте, ничью для хозяев спас Огюстен



Хоффенхайм набрал 34 очков и остался на 8 месте, РБ Лейпциг из 42 пунктов расположился на 4 позиции.