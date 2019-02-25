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РБ Лейпциг на останніх хвилинах врятував нічию з Хоффенхаймом

25 лютого 23:26 16 Читать на русском
РБ Лейпциг на останніх хвилинах врятував нічию з Хоффенхаймом
РБ – Хоффенхайм – 1:1 / Твіттер ФК Хоффенхайм

В матчі 23 туру Бундесліги РБ Лейпциг врятував нічию у грі з Хоффенхаймом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 23 тур

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 1:1

Гол: Огюстен, 89 – Крамаріч, 23

Хоффенхайм на виїзді втратив перемогу над РБ Лейпциг. Господарі мали більше моментів, однак Хоффенхайм краще реалізовував свої шанси. Відкрив рахунок Крамаріч, який добив м'яч у порожні ворота після удару Жоелінтона та сейва голкіпера. Слід зазначити, що цей гол могли і не зараховувати, адже хорват перебував до воріт трохи ближче, аніж останній захисник. РБ Лейпциг намагався відігратись і таки домігся свого на 89 хвилині, нічию для господарів врятував Огюстен

Хоффенхайм набрав 34 очок і залишився на 8 місці, РБ Лейпциг з 42 пунктами розташувався на 4 позиції.

Німеччина23 турРед Булл Арена (Лейпциг)

РБ Лейпциг - Хоффенхайм: Понеділок 25 лютого 2019

РБ Лейпциг
Матч завершено
1 : 1
Хоффенхайм
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Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Хоффенхайм
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