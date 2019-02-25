РБ Лейпциг на останніх хвилинах врятував нічию з Хоффенхаймом

В матчі 23 туру Бундесліги РБ Лейпциг врятував нічию у грі з Хоффенхаймом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 23 тур

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 1:1

Гол: Огюстен, 89 – Крамаріч, 23

Хоффенхайм на виїзді втратив перемогу над РБ Лейпциг. Господарі мали більше моментів, однак Хоффенхайм краще реалізовував свої шанси. Відкрив рахунок Крамаріч, який добив м'яч у порожні ворота після удару Жоелінтона та сейва голкіпера. Слід зазначити, що цей гол могли і не зараховувати, адже хорват перебував до воріт трохи ближче, аніж останній захисник. РБ Лейпциг намагався відігратись і таки домігся свого на 89 хвилині, нічию для господарів врятував Огюстен

Хоффенхайм набрав 34 очок і залишився на 8 місці, РБ Лейпциг з 42 пунктами розташувався на 4 позиції.