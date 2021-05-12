Заявку на победу "партенопейцы" двумя голами сделали в первом тайме. Сначала Пётр Зелински удачно сыграл на добивании, а на 31-й минуте Фабиан Руис мастерски уложил мяч в дальнюю девятку с угла штрафной зоны. Перед перерывом Стефано Окака продавил Маноласа и сократил отставание фриульцев.

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Но во второй половине забивали только неаполитанцы. В частности, Ирвинг Лосано пробил Муссо после активного прессинга Осимхена. Далее Джованни Ди Лоренцо добил мяч в ворота после подачи углового. Завершил избиение Удинезе в добавленное арбитром время Лоренцо Инсинье – нападающий сыграл на подборе перед штрафной и классно пробил с лета.

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