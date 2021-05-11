Удинезе в рамках премьерного поединка 36-го тура Серии А потерпел сокрушительное поражение в Неаполе. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Наполи ведёт отчаянную борьбу за зону Лиги чемпионов, не имея права на осечку. До сих пор она шла успешно: подопечные Дженнаро Гаттузо в последние 13 турах Серии А понесли всего одно поражение, выиграв девять матчей – а победа в десятом вывела бы партенопейцев на вторую позицию в турнирной таблице. Благо, соперник в 36-м туре был крепким, но проходным – в Неаполь приехал Удинезе.

Хозяева сразу же захватили инициативу, упустив несколько неплохих моментов в стартовые 20 минут. На 28-й же преимущество неаполитанцев вылилось в гол – это Зелински сыграл на добивании после неудачного выхода Осимхена один на один. Ещё через три минуты в игру вступил Руис: испанец сместился с правого фланга к углу штрафной и элегантно закрутил мяч в дальнюю девятку – 2:0!

Впрочем, фриульцы не сдались, выровняв матч и сократив отставание перед перерывом. Голом отметился Окака Чука, который получил проникающую передачу от де Пауля и пробил с правого края штрафной. 2:1! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

В начале второго тайма Наполи поднял темп и накрыл Удинезе высоким прессингом. Уже на 51-й минуте это могло вылиться в гол Лосано, однако Ирвинг выстрелил над перекладиной. Не беда! Уже через пять минут Лосано отобрал мяч перед штрафной Удинезе, после чего оставалось только переиграть голкипера. 3:1!

Фриульцы, однако, имели две хорошие возможности возродить интригу. Так, на 63-й минуте Аувеян едва не забил гол сезона, исполнив высокую подачу с левого фланга – мяч неожиданно полетел за шиворот Мерету, упав чётко на крестовину! Ещё через две минуты с края штрафной стрелял де Пауль, но мяч прошёл в метре от дальней штанги. Неаполитанцы намёк поняли, сразу же закрыв игру – это Ди Лоренцо на 66-й расстрелял ближний угол с минимальной дистанции. 4:1!

После этого все вопросы относительно победителя встречи были закрыты. Наполи имел ещё несколько неплохих моментов, однако забить пятый гол удалось лишь в компенсированное время. Отличиться смог Инсинье, который подхватил отскок перед штрафной и мощно пробил под левую штангу. 5:1!

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу партенопейцев, которым удалось набрать 73 очка и подняться на вторую позицию в турнирной таблице. У Аталанты и Милана всего на один пункт меньше при матче в запасе.