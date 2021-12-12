Интер обыграл Кальяри в рамках 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Аномальный уик-энд чемпионата Италии. Интер уже знал, что большинство конкурентов потеряли очки. Оставалось только этим пользоваться.

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Кальяри – одна из худших команд нынешнего розыгрыша Серии А. Было наивно надеяться, что островяне создадут проблемы действующему чемпиону. В конце концов, Интер без проблем забил четыре "сухих" мяча и возглавил турнирную таблицу.