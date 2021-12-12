Інтер обіграв Кальярі в рамках 17-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Аномальний вікенд чемпіонату Італії. Інтер вже знав, що більшість конкурентів втратили очки. Залишалося лише цим скористатися.

Інтер розгромив Кальярі, Наполі зазнав сенсаційної поразки від Емполі, Сассуоло здобув вольову перемогу над Лаціо

Кальярі – одна з найгірших команд нинішнього розіграшу Серії А. Було наївно сподіватися, що острів'яни створять проблеми чинному чемпіону. Зрештою, Інтер без проблем забив чотири "сухих" м'ячі та очолив турнірну таблицю.