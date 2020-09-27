Мадридский Атлетико оставил бывшую звезду Барселоны Луиса Суареса в запасе на матч против Гранады. Однако это не остановило "матрасников" и они отличились уже в начале встречи. До перерыва никто больше не забивал.

Атлетико поиздевался над Гранадой – Суарес в дебютном матче оформил два гола и ассист

Дебют уругвайца в футболке Атлетико состоялся уже на 70 минуте при счете 3:0. Однако дальше было что-то невероятное в исполнении Суареса – результативный пас на Льоренте, шедевральный гол головой и забитый мяч на добивании. Стоит отметить также и Жоау Фелиша, который заработал пенальти (его реализовал Сауль), отдал ассист и забил прекрасный гол. 6:1 – Атлетико громит Гранаду.