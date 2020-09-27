Разгром имени Суареса в видеообзоре матча Атлетико – Гранада – 6:1
Атлетико Мадрид разгромно победил Гранаду в матче 3-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Мадридский Атлетико оставил бывшую звезду Барселоны Луиса Суареса в запасе на матч против Гранады. Однако это не остановило "матрасников" и они отличились уже в начале встречи. До перерыва никто больше не забивал.
Атлетико поиздевался над Гранадой – Суарес в дебютном матче оформил два гола и ассист
Дебют уругвайца в футболке Атлетико состоялся уже на 70 минуте при счете 3:0. Однако дальше было что-то невероятное в исполнении Суареса – результативный пас на Льоренте, шедевральный гол головой и забитый мяч на добивании. Стоит отметить также и Жоау Фелиша, который заработал пенальти (его реализовал Сауль), отдал ассист и забил прекрасный гол. 6:1 – Атлетико громит Гранаду.