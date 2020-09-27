Мадридський Атлетіко залишив колишню зірку Барселони Луїса Суареса у запасі на матч проти Гранади. Проте це не зупинило "матрацників" і вони відзначились вже на початку зустрічі. До перерви ніхто більше не забивав.

Атлетіко познущався з Гранади – Суарес у дебютному матчі оформив два голи та асист

Дебют уругвайця у футболці Атлетіко відбувся вже на 70 хвилині при рахунку 3:0. Проте далі було щось неймовірне у виконанні Суареса – результативний пас на Льоренте, шедевральний гол головою та забитий м'яч на добиванні. Варто відзначити також і Жоау Феліша, який заробив пенальті (його не реалізував Сауль), віддав асист та забив прекрасний гол. 6:1 – Атлетіко громить Гранаду.