"В Сассуоло я достиг своего пика в проекте, а я хочу расти. Намерен научиться работать в режиме трех матчей в неделю с командой, где много иностранцев. Хочу освоить английский язык на высоком уровне. Шахтер мне показался наиболее близким к моему видению футбола. Кроме этого, больше никто не дал мне почувствовать, что я могу совершенствоваться дальше.

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Я звонил Фонсеке, с которым у меня хорошие отношения, очень уважаю его. Я попросил его ввести меня в неизвестную реальность. Никто, кроме тех, кто уже работал в Шахтере, не смог бы сделать для меня полный обзор того, что меня ждет.

В Италии у меня были определенные контакты, но я выбрал Украину. Кто-то писал, что я сделал это ради денег. Это глупость. Если бы я остался в Италии, то заработал бы примерно те же деньги", – цитирует Де Дзерби Calciomercato.

Напомним, Роберто пришел в донецкий клуб из итальянского Сассуоло. Дебют 41-летнего специалиста во главе "горняков" состоится 24 июля в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

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