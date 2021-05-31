"Де Дзерби приехал за деньгами": Цыганык раскрыл главную мотивацию наставника Шахтера
Известный журналист Игорь Цыганык поразмыслил о настоящих причинах, которые заставили экс-тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби принять предложение "горняков".
"Не надо тешить себя иллюзиями. Де Дзерби приехал в Шахтер за деньгами. К нам едут за деньгами.
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Фиорентина предлагала ему в 4 раза хуже условия, чем предложил Шахтер. Поэтому он приехал за деньгами. Удастся ли заработать деньги и показать результат? Это пока вопрос. Но то, что он заработает такие деньги, которые ему никто не предлагал – это однозначно.
Не люблю тренеров, которые приходят и сразу говорят взять им несколько футболистов из его бывшей команды. Это самая большая коррупция. Он выбивает им хорошие условия, возможно, и посредникам, которые предлагали этих игроков. Эти футболисты никогда бы не получили такие контракты, если бы тренер не перешел в Шахтер и не предложил их услуги", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".
Напомним, контракт итальянского специалиста с Шахтером рассчитан на два года.
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