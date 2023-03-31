"Я как раз месяц лечился и только что закончился контракт (с Днепром – прим.). Понимал, что мне будет лучше продолжить лечение. На другой месяц улетел с женой и детьми. В аэропорту Сергей Ребров летел в Англию на матч Динамо с Манчестер Сити.

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Мы попили кофе, побеседовали, он спросил, как дела, как восстановление. Потом распрощались. А через месяц врач сказал, что уже могу начинать работать на футбольном поле, чтобы уже привыкал. Тогда я общался с Вадимом Шаблием и сказал, что я из Киева, а он имеет отношение к Динамо.

Мне нужно было с кем-то поддерживать форму. Все равно, молодежка, дубль – мне нужно работать с мячом. Спросил, может ли он помочь. Он сказал, что подумает. Потом я прилетаю в Киев, у меня была встреча с Игорем Суркисом, мы договорились и я подписал контракт с Динамо", – заявил Федорчук на YouTube-канале Ruh TV.

Напомним, Валерий в 2015 году доходил до финала Лиги Европы с Днепром. За столичный клуб играл с февраля 2016-го по август 2017-го (в общей сложности 11 матчей).

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