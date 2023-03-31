"Я якраз місяць лікувався і щойно закінчився контракт (з Дніпром – прим.). Розумів, що мені буде краще продовжити лікування. На другий місяць полетів із дружиною та дітьми. В аеропорту якраз Сергій Ребров летів до Англії на матч Динамо з Манчестер Сіті.

Екс-гравець Динамо отримав чимало пропозицій попри те, що завершив кар'єру

Ми попили кави, поговорили, він запитав, як справи, як відновлення. Потім розпрощались. А через місяць лікар сказав, що вже можу починати працювати на футбольному полі, щоб вже звикав. Тоді я спілкувався з Вадимом Шаблієм і сказав, що я з Києва, а він має відношення до Динамо.

Мені потрібно було з кимось підтримувати форму. Все одно – молодіжка, дубль. Мені треба працювати з м'ячем. Запитав, чи може він допомогти. Він сказав, що подумає. Потім я прилітаю до Києва, в мене була зустріч з Ігорем Суркісом, ми домовились і я підписав контракт з Динамо", – заявив Федорчук на YouTube-каналі Ruh TV.

Нагадаємо, Валерій у 2015 році доходив до фіналу Ліги Європи з Дніпром. За столичний клуб грав з лютого 2016-го по серпень 2017-го (загалом 11 матчів).

Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте