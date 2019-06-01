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Разговор Хацкевича и Суркиса состоится не раньше следующей недели, – СМИ

13:24 98 Читати українською
Разговор Хацкевича и Суркиса состоится не раньше следующей недели, – СМИ
Александр Хацкевич / Футбол 24

Будущее Александра Хацкевича в Динамо останется неизвестным как минимум до следующей недели.

Разговор между президентом Динамо Игорем Суркисом и наставником команды Александром Хацкевичем должен был состояться вчера, 31 мая, но, как сообщалось, не был осуществлен ​​по объективным причинам.

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Встреча не состоится и в течение выходных, сообщает dynamo.kiev.ua. То есть, будущее белорусского специалиста Динамо решится не раньше понедельника.

Напомним, Хацкевич возглавляет Динамо с лета 2017-го года, контракт белорусского специалиста закончился 31 мая, то есть киевская команда фактически находится без тренера.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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