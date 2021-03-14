"Когда был Металлист, мы собирали на стадионе по 40 тысяч. Когда вернусь, у меня будет требование к харьковским болельщикам – минимум 30 тысяч человек на стадионе. Тогда я буду заниматься футболом. Если нет, пусть имеют то, что имеют. Мы обязательно подпишем соглашение с властями, чтобы не было недоразумений со стадионом.

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У всех должна быть ответственность, если хотите футбол – ходите. А то болельщики тоже хороши. Говорили: "Где Металлист?", плакали, проливали "крокодильи" слезы, а когда надо было защищать Металлист, никто рот не открыл. Только Курченко пришел, все упали на колени и начали в ладоши хлопать. И чем закончилось? Я предупреждал: "Ребята, боритесь". Но боролся один я", – поделился Ярославский в программе BurBuzz.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

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