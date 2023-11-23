Федерация футбола Германии (DFB) была вынуждена ограничить комментарии на странице своих молодежных команд в Facebook после серии расистских и дискриминационных комментариев в адрес игроков команды U-17, которая завтра сыграет с одногодками из Испании в 1/4 финала ЧМ.

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Как информирует Mundo Deportivo, DFB опубликовала фотографию четырех чернокожих игроков "манншафт" U-17, которые праздновали во вторник победу над США в 1/8 финала чемпионата мира (3:2). Однако публикация была встречена потоком расистских комментариев от большого количества пользователей Facebook. Три игрока дортмундской Боруссии (Чарльз Херманн, Альмугер Кабар, Парис Брюннер) и представитель Кёльна Файсал Харшауи были подвергнуты расистским оскорблениям.

В ответ DFB деактивировала комментарии и опубликовала собственное заявление. "Мы гордимся разнообразием наших ребят U-17, которые сейчас играют в Индонезии. Приверженность многообразию прочно укоренена в уставе Федерации, как и ценности толерантности и уважения. Если вы не разделяете эти ценности, отпишитесь от нас. Дискриминационным и расистским комментариям здесь не место, и они будут удалены", – говорится в заявлении.

Также Федерация футбола Германии заявила, что постарается привлечь расистов к ответственности.

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