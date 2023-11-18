Рашфорд был заменен во втором тайме матча против Мальты. Маркус ушел с поля после жесткого столкновения с Александером-Арнольдом. Футболист Ливерпуля на полной скорости влетел в игрока МЮ, пытаясь добраться до мяча.

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Интересно, что Трент имел причину "отомстить" Маркусу. За несколько секунд до столкновения ООО вырезал шикарный пас из глубины на Рашфорда, а тот не реализовал выход на голкипера. Трент продолжил атаку вторым темпом и врезался в партнера.

По словам Гарета Саутгейта, травма не слишком серьезная. Рашфорда заменили Палмером, однако он вскоре сможет вернуться на поле. Англия спокойно переиграла Мальту.