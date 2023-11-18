Форвард МЮ Маркус Рашфорд не дограв матч за збірну Англії через пошкодження.

Рашфорда замінили в другому таймі матчу проти Мальти. Маркус пішов з поля після жорсткого зіткнення з Александером-Арнольдом. Футболіст Ліверпуля на повній швидкості влетів у гравця МЮ, намагаючись дістатись до м'яча.

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Цікаво, що Трент мав причину "помститися" Маркусу. За кілька секунд до зіткнення ТАА вирізав шикарний пас з глибини на Рашфорда, а той не реалізував вихід на голкіпера. Трент продовжив атаку другим темпом і врізався в партнера.

За словами Гарета Саутгейта, травма не дуже серйозна. Рашфорда замінили на Палмера, однак він незабаром зможе повернутися на поле. Англія спокійно переграла Мальту.