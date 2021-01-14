Нападающий МЮ Маркус Рашфорд обеспокоен ситуацией с малообеспеченными семьями в условиях пандемии.

"Мы хорошо пообщались с премьер-министром. Он заверил меня, что намерен исправить проблему с продуктовыми корзинами и сейчас проводится глубокая проверка линии поставок.

Додо во второй раз занялся благотворительностью во время своего визита в Бразилию

Он согласился, что продуктовые наборы, фотографии которых демонстрируются в сети, неприемлемы", – написал Маркус в Twitter.

Ранее форвард Манчестер Юнайтед опубликовал фото английской семейной продуктовой корзины, которая рассчитана на три дня, и подписал фотографию "недостаточно".

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му