"Ми добре поспілкувалися з прем'єр-міністром. Він запевнив мене, що має намір виправити проблему з продуктовими кошиками і що зараз проводиться глибока перевірка лінії поставок.

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Він погодився, що продуктові набори, фотографії яких демонструють в мережі, неприйнятні", – написав Маркус у Twitter.

Раніше форвард Манчестер Юнайтед опублікував фото англійського продуктового кошика для сім'ї, який розрахований на три дні, та підписав світлину "недостатньо".

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