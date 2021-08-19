Рапид Вена – Заря – видео гола
23:01 - Читати українською
Заря встречается с венским Рапидом в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Смотрите видео лучших моментов матча Рапид – Заря на Футбол 24.
Заря активно начала встречу и даже могла выходить вперед, если бы Сайядманеш попал в пустые ворота.
Рапид Вена – Заря: видеотрансляция матча плей-офф квалификации Лиги Европы
Рапид наказал луганчан еще до конца первого тайма: Никита Шевченко выбил прямо на соперника, венцы выбежали в стремительную контратаку, героем которой стал Таксиархис Фунтас, выведя команду вперед.
Видео гола Фунтаса:
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