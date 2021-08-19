Зоря зустрічається з віденським Рапідом у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Рапід – Зоря на Футбол 24.

Зоря активно розпочала зустріч і навіть могла виходити вперед, якби Сайядманеш влучив у майже порожні ворота.

Рапід Відень – Зоря: відеотрансляція матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Рапід покарав луганців ще до кінця першого тайму: Микита Шевченко вибив просто на суперника, віденці вибігли у стрімку контратаку, героєм якої став Таксіархіс Фунтас, вивівши команду вперед.

Відео гола Фунтаса: