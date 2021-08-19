Рапід Відень – Зоря – відео гола
22:59 - Читать на русском
Зоря зустрічається з віденським Рапідом у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Рапід – Зоря на Футбол 24.
Зоря активно розпочала зустріч і навіть могла виходити вперед, якби Сайядманеш влучив у майже порожні ворота.
Рапід Відень – Зоря: відеотрансляція матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Рапід покарав луганців ще до кінця першого тайму: Микита Шевченко вибив просто на суперника, віденці вибігли у стрімку контратаку, героєм якої став Таксіархіс Фунтас, вивівши команду вперед.
Відео гола Фунтаса:
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