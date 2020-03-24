Раньери раскрыл главный секрет победы Лестера в АПЛ

Главный тренер чемпионского Лестера Клаудио Раньери признался, как его команде удалось добиться успеха.

"Было важно, чтобы ребята не чувствовали слишком большую ответственность. Я боялся, что они могут оказаться под давлением. Поэтому я хотел ставить маленькие цели. Сначала избежать вылета, затем бороться за Европу, а затем биться за титул. Я делал это до конца, я всегда не хотел драматизировать.

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Это был период, когда у нас было три игры против лидеров – Ливерпуля, Манчестер Сити и Арсенала. Игроки попросили несколько дней отпуска в зависимости от количества пунктов, которые мы наберем. В конце концов, Варди сказал мне, что, если они наберут девять очков, то получат целую неделю. Мы обыграли Ливерпуль со счетом 2:0, Сити со счетом 3:1 и проиграли Арсеналу со счетом 1:2, проведя вторую половину матча вдесятером и получив решающий гол на 90+5. Тогда я сказал игрокам: "Для меня это как победа". И я дал им выходной.

Некоторые решения, в итоге, были вознаграждены. Лестер завоевал корону чемпионов Англии. Я очень рад за людей. Я помню письма, которые приходили со всего мира. Были итальянцы, которые ездили в Лестер, даже не имея возможности зайти на стадион. Они приехали для участия в праздничном параде", – цитирует Раньери Sky Sport.

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