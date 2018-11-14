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Раньєрі офіційно очолив Фулхем

12:01 670 Читать на русском
Раньєрі офіційно очолив Фулхем
Клаудіо Раньєрі / Фото Reuters

Італійський фахівець Клаудіо Раньєрі став головним тренером Фулхема.

Керівництво Фулхема звільнило сербського фахівця Славішу Йокановіча з посади головного тренера, та призначило на його місце Клаудіо Раньєрі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Раніше 67-річний італієць тренував такі відомі клуби, як Наполі, Валенсію, Атлетіко, Челсі, Ювентус, Інтер, Рому, Монако і Лестер. Варто відзначити, з останнім Раньєрі ставав чемпіоном Англії.

Як заявляє власник Фулхема Шахід Хан, з Раньєрі укладений контракт на кілька років – його подробиці поки не оголошені.

Після 12 турів лондонський клуб з 9 очками замикає турнірну таблицю Прем'єр-ліги.

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