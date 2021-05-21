Раньери объявил об уходе из Сампдории – специалист намекнул на причины такого решения
Сампдория летом сосредоточится на поиске нового наставника.
"Я уже сказал команде, что не останусь еще на сезон. Нет соответствующих условий, чтобы остаться.
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Хочу поблагодарить болельщиков. Надеюсь, я понравился им как наставник. Я хочу поблагодарить всех. Игроки были прекрасными. Особенно в такой момент, как локдаун, в конце которого мы сохранили место в Серии A. В этом году мы дрались, провели много хороших матчей, несколько плохих, но это футбол. Я хочу от всей души поблагодарить своих футболистов", – цитирует Раньери Football Italia.
В нынешнем сезоне Серии А Сампдория под руководством Раньери сумела финишировать на 9-й строчке.
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