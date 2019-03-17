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Раньери анонсировал перемены в команде, если Рома не выйдет в Лигу чемпионов

13:22 27 Читати українською
Раньери анонсировал перемены в команде, если Рома не выйдет в Лигу чемпионов
Клаудио Раньери / Соцсети

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери прокомментировал поражение от СПАЛа.

22’ Мохамед Салим Фарес
60’ Андреа Петанья
 
Диего Перотти 54’

"Мы, в отличие от соперника, не играли в командный футбол. Самоотдачи без организации игры недостаточно. Мы проиграли практически все единоборства, особенно внизу. Отчаяние игроков бросалось в глаза. В результате СПАЛ во втором тайме пытался засушить игру и тянул время, но я их понимаю.

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У одних футболистов нет определенных игровых качеств, другим сейчас не хватает уверенности, но СПАЛ однозначно был целенаправленее. В этом нам нужно прибавлять, а также в плане тактики – было много беготни, но без особого смысла, это не хорошо.

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Одно дело, если Рома попадет в Лигу чемпионов. Если нет, то не знаю, будет ли кадровая революция. В первый же день я сказал ребятам, что им есть что доказать. Если не будет дохода от Лиги чемпионов, какие-то перемены обязательно произойдут", – цитирует Раньери Sky Sport Italia.

Теги
Италия Рома Рома Клаудио Раньери Клаудио Раньери СПАЛ - Рома
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