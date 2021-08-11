Волнующий дебют Лионеля Месси в одной команде с Серхио Рамосом состоится нескоро.

Травма защитника ПСЖ Серхио Рамоса оказалась серьезнее, чем прогнозировалось ранее, сообщает Culture PSG.

Месси официально перешел в ПСЖ

По данным источника, 35-летний испанец проведет под наблюдением врачей еще от одного до двух месяцев. Серхио залечивает мышечное повреждение левой ноги.

После трансфера Лионеля Месси в ПСЖ, футбольная общественность ожидает на встречу главных экс-антагонистов Барселоны и Реала в одной команде. Напомним, Рамос на правах свободного агента покинул Реал летом и присоединился к парижанам.

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