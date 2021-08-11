Рамос затримається у лазареті ПСЖ
06:00 - Читать на русском
Хвилюючий дебют Ліонеля Мессі в одній команді з Серхіо Рамосом відбудеться нескоро.
Травма оборонця ПСЖ Серхіо Рамоса виявилась серйознішою, ніж прогнозувалось раніше, повідомляє Culture PSG.
За даними джерела, 35-річний іспанець проведе під наглядом лікарів ще від одного до двох місяців. Серхіо заліковує м'язове пошкодження лівої ноги.
Після трансферу Ліонеля Мессі у ПСЖ, футбольна спільнота очікує на зустріч головних екс-антагоністів Барселони та Реала в одній команді. Нагадаємо, Рамос на правах вільного агента покинув Реал влітку та приєднався до парижан.
Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter