Травма оборонця ПСЖ Серхіо Рамоса виявилась серйознішою, ніж прогнозувалось раніше, повідомляє Culture PSG.

Мессі офіційно перейшов у ПСЖ

За даними джерела, 35-річний іспанець проведе під наглядом лікарів ще від одного до двох місяців. Серхіо заліковує м'язове пошкодження лівої ноги.

Після трансферу Ліонеля Мессі у ПСЖ, футбольна спільнота очікує на зустріч головних екс-антагоністів Барселони та Реала в одній команді. Нагадаємо, Рамос на правах вільного агента покинув Реал влітку та приєднався до парижан.

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