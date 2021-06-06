Сразу два гранда Манчестера заинтересованы в услугах лидера "сливочных", чье будущее в Мадриде до сих пор под вопросом.

"Красные дьяволы" присоединились к борьбе за Серхио Рамоса, информирует MD со ссылкой на Daily Mail.

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Юнайтед не против усилить защиту опытным игроком, который может играть в центре с Харри Магуайром. Главным конкурентом МЮ является Ман Сити, который одним из первых начал проявлять интерес к Рамосу. Сам Гвардиола поражен выступлениями защитника в 35 лет.

К слову, контракт капитана с Реалом заканчивается уже 30 июня. В сезоне 2020/21 испанец провел 21 поединок, в которых отметился четырьмя голами и ассистом.

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