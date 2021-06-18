Легенда Реала Серхио Рамос продолжает поиски нового клуба – испанец имеет еще один интересный вариант после ухода из Мадрида.

Агенты Рамоса контактировали с боссами Милана относительно возможного перехода их клиента в состав "россонери", сообщает El Chiringuito TV.

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Правда, испанец имеет немалые требования относительно возможного перехода – Милан должен выплатить 20 млн евро самому Серхио в качестве бонуса за подписание. Рамос хочет контракт сроком на 2 года с зарплатой в 15 млн в год.

Напомним, испанец так и не продлил контракт с Реалом и покинул клуб на правах свободного агента. За 16 лет в мадридском гранде Серхио Рамос провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. В его активе 23 трофея в футболке Реала.

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