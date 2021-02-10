Окружение капитана "сливочных" уверяет, что он пока не получал от клуба ни одного предложения о продлении контракта, сообщает AS.

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Версия Реала совсем другая – Рамосу уже дважды предлагали новое соглашение, однако капитан отказался и ищет другое место работы. Разногласия даже в сроке соглашения и зарплате. Клуб говорит о двух годах с уменьшением зарплаты на 10%, а защитник якобы согласен и на один год. Зарплата должна остаться на нынешнем уровне, но Рамос великодушно согласился бы на отсрочку без процентов.

Информация об ухудшении отношений лидера Реала с Флорентино Пересом также далека от правды. Наоборот, они стали еще активнее общаться после тяжелой травмы капитана и заболевания президента на коронавирус.

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