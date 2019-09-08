Рамос повторил рекорд Касильяса

Защитник сборной Испании Серхио Рамос сравнялся со своим бывшим партнером Икером Касильясом по одному показателю.

Серхио Рамос появился на поле в матче отборочного цикла Евро-2020 против сборной Фарерских островов. Это его 167-й выход в футболке национальной команды.

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Таким образом, капитан "фурии рохи" повторил рекорд своего бывшего партнера по клубу и сборной Икера Касильяса. Вместе они становились победителями ЧМ-2010, Евро-2008 и Евро-2012.

Сейчас испанцы лидируют в своей отборочной группе, набрав 15 очков.

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