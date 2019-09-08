toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рамос повторил рекорд Касильяса

22:17 68 Читати українською
Рамос повторил рекорд Касильяса
Серхио Рамос и Икер Касильяс / Confidencial Digital

Защитник сборной Испании Серхио Рамос сравнялся со своим бывшим партнером Икером Касильясом по одному показателю.

Серхио Рамос появился на поле в матче отборочного цикла Евро-2020 против сборной Фарерских островов. Это его 167-й выход в футболке национальной команды.

Квалификация Евро-2020: Дания неожиданного не обыграла Грузию, Швейцария разгромила Гибралтар, Мхитарян – герой Армении

Таким образом, капитан "фурии рохи" повторил рекорд своего бывшего партнера по клубу и сборной Икера Касильяса. Вместе они становились победителями ЧМ-2010, Евро-2008 и Евро-2012.

Сейчас испанцы лидируют в своей отборочной группе, набрав 15 очков.

"Он тра*нул целый год его карьеры": фанаты Реала назвали "сукина сына", который не позволил Лунину остаться в Мадриде

blog_ava
Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча
00:56
1717
Теги
Евро-2020 Испания Испания Рекорды Икер Касильяс Икер Касильяс Серхио Рамос Серхио Рамос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
1
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук