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Квалификация Евро-2020: Мхитарян дублем помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину – усилий Джеко оказалось мало

17:57 102 Читати українською
Квалификация Евро-2020: Мхитарян дублем помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину – усилий Джеко оказалось мало
Генрих Мхитарян / фото из соцсетей

Состоялись очередные матчи квалификации к Евро-2020. Армения одержала победу над Боснией и Герцеговиноюю

Евро-2020 Квалификация

Группа J

Армения – Босния и Герцеговина – 4:2

Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лонкар, 90+3 (авт) – Джеко, 13 Гояк, 70

В стартовом матче игрового дня Армения на своем поле принимала еще одного середняка группы J – Боснию и Герцеговину. Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте благодаря голу Мхитаряна. Однако новоиспеченный одноклубник Генриха – Эдин Джеко – очень быстро восстановил равновесие.

В середине второго тайма ситуация практически повторилась. Правда, на этот раз на гол экс-игрока Шахтера еще быстрее ответил Амер Гояк. Однако совсем скоро Амбарцумян снова вывел хозяев вперед, а уже в компенсированное арбитром время Лонкар поразил собственные ворота, установив окончательный счет – 4:2.

После шести проведенных поединков Армения набрала 8 очков и поднялась на 3 место в турнирной таблице группы J. У Боснии на 2 зачетных пункта меньше и 4 позиция.

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