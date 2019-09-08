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Рамос повторив рекорд Касільяса

22:17 422 Читать на русском
Рамос повторив рекорд Касільяса
Серхіо Рамос та Ікер Касільяс / Confidencial Digital

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос зрівнявся зі своїм колишнім партнером Ікером Касільясом за одним показником.

 

Серхіо Рамос з'явився на полі у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти збірної Фарерських островів. Це його 167-й вихід у футболці національної команди.

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Таким чином, капітан "фурії рохи" повторив рекорд свого колишнього партнера по клубу та збірній Ікера Касільяса. Разом вони ставал переможцями ЧС-2010, Євро-2008 та Євро-2012.

Наразі іспанці лідирують у своїй відбірковій групі, набравши 15 очок.

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Євро-2020 Іспанія - Фарерські острови Іспанія Іспанія Рекорди Ікер Касільяс Ікер Касільяс Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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