toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Рамирес: У нас есть план, как противодействовать Неймару

07:30 58 Читати українською
Рамирес: У нас есть план, как противодействовать Неймару
Оскар Рамирес / Фото из соцсетей

Наставник сборной Коста-Рики Оскар Рамирес рассказал о подготовке команды к матчу с Бразилией.

"У нас состав сохранится. Мы играли хорошо, поэтому ничего менять не будем. Неймар – особый игрок. Но у нас есть план, как ему противодействовать. Мне не хотелось бы конфликтов на поле. Мои игроки точно знают, как себя вести.

На ЧМ-2014 у нас в группе тоже были две европейские команды – в этом параллель. У нас сейчас не получилось выиграть первый матч, немного перестроимся в Бразилию. Постараемся всех удивить. А в третьем попробуем выйти из группы.

Бразилия – Коста-Рика: прогноз на матч ЧМ-2018

Бразилия – команда, которую тренер Тите очень сбалансировал. У них есть Виллиан, Неймар, Коутинью – индивидуально сильные исполнители, у них есть свобода. Но и у нас есть такие, в том числе на флангах. Тите нравится надежная игра, против Швейцарии они так и сыграли. Мы в хорошем состоянии, мы способны защищаться против Бразилии", – цитирует Рамиреса издание championat.

Напомним, матч Бразилия – Коста Рика состоится 22 июня, начало в 15:00.

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Бразилия - Коста-Рика ЧМ 2018 Коста-Рика Коста-Рика Чемпионат мира-2018 Оскар Рамирес Оскар Рамирес Неймар Неймар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук