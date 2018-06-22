Рамирес: У нас есть план, как противодействовать Неймару

Наставник сборной Коста-Рики Оскар Рамирес рассказал о подготовке команды к матчу с Бразилией.

"У нас состав сохранится. Мы играли хорошо, поэтому ничего менять не будем. Неймар – особый игрок. Но у нас есть план, как ему противодействовать. Мне не хотелось бы конфликтов на поле. Мои игроки точно знают, как себя вести.

На ЧМ-2014 у нас в группе тоже были две европейские команды – в этом параллель. У нас сейчас не получилось выиграть первый матч, немного перестроимся в Бразилию. Постараемся всех удивить. А в третьем попробуем выйти из группы.

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Бразилия – команда, которую тренер Тите очень сбалансировал. У них есть Виллиан, Неймар, Коутинью – индивидуально сильные исполнители, у них есть свобода. Но и у нас есть такие, в том числе на флангах. Тите нравится надежная игра, против Швейцарии они так и сыграли. Мы в хорошем состоянии, мы способны защищаться против Бразилии", – цитирует Рамиреса издание championat.

Напомним, матч Бразилия – Коста Рика состоится 22 июня, начало в 15:00.