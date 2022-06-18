Бразилия – Коста-Рика: прогноз на матч ЧМ-2018

Бразилия и Коста-Рика встретятся 22 июня на групповом этапе чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бразилия – Коста-Рика состоится 22 июня в Санкт-Петербурге на стадионе Крестовский. Начало игры – 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Бразилия – Коста-Рика, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной букмекерской конторы William Hil считают Бразилию фаворитом встречи. Коэффициент на победу команды Тите составляет 1.18, а потенциальный триумф Коста-Рики оценивают баллом 17. Ценник ничьей – 6.50.

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Bet36 также считает, что Бразилия имеет гораздо больше шансов на победу. На триумф "селесао" ставят 1.22, а Коста-Рики – 19. Ничейный результат матча оценивается все тем же баллом 6.50.

Практически не сумниваются в победе Бразилии и букмекеры Bwin. На победу 5-кратных чемпионов мира коэффициент составляет 1.18, а их соперников – 17.50.