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Рамірес: У нас є план, як протидіяти Неймару

07:30 301 Читать на русском
Рамірес: У нас є план, як протидіяти Неймару
Оскар Рамірес / Фото з соцмереж

Наставник збірної Коста-Ріки Оскар Рамірес розповів про підготовку команди до матчу з Бразилією.

"У нас склад збережеться. Ми грали добре, тому нічого змінювати не будемо. Неймар – особливий гравець. Але у нас є план, як йому протидіяти. Мені не хотілося б конфліктів на полі. Мої гравці точно знають, як себе вести.

На ЧС-2014 у нас в групі теж були дві європейські команди – в цьому паралель. У нас зараз не вийшло виграти перший матч, трохи перебудуємося до Бразилії. Постараємося всіх здивувати. А в третьому спробуємо вийти з групи.

Бразилія – Коста-Ріка: прогноз на матч ЧС-2018

Бразилія – команда, яку тренер Тіте дуже збалансував. У них є Вілліан, Неймар, Коутінью – індивідуально сильні виконавці, у них є свобода. Але і у нас є такі, в тому числі на флангах. Тіте подобається надійна гра, проти Швейцарії вони так і зіграли. Ми в хорошому стані, ми здатні захищатися проти Бразилії", – Цитує Раміреса видання championat.

Нагадаємо, матч Бразилія – Коста Ріка відбудеться 22 червня, початок о 15:00.

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія

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Коста-Ріка
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ЧС 2018 Коста-Ріка Коста-Ріка Бразилія - Коста-Ріка Чемпіонат світу-2018 Оскар Рамірес Оскар Рамірес Неймар Неймар
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