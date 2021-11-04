Тренерский штаб Люксембурга выбрал список футболистов, которые будут защищать честь страны во время ноябрьского сбора.

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В заявку также попали полузащитник Ворсклы Оливье Тилль и нападающий Динамо Жерсон Родригес, выступающий сейчас за Труа на правах аренды. 11 ноября в рамках отбора на ЧМ-2022 Люксембург сыграет против Азербайджана, а 14 ноября – с ирландцами.

Сборная Люксембурга расположилась на третьем месте в группе А без шансов на выход, пропустив вперед Сербию и Португалию.

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