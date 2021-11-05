Ерік Рамірес допоможе головній команді Венесуели у двох поєдинках відбору на Мундіаль 2022 року, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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11 листопада на венесуельців очікує виїзне протистояння проти Еквадору у Кіто. За 5 днів після цього команда Раміреса прийматиме Перу в Каракасі. Обидві зустрічі розпочнуться о 23:00 за Києвом. Венесуала розташовується на останній сходинці у групі південноамериканського регіону та вже втратила усі шанси на участь в ЧС.

До слова, Ерік має у своєму активі шість матчів за національну команду та один забитий м’яч. Він дебютував у футболці збірної рік тому.

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