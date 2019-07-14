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Рами пропустил тренировку Марселя, обманув руководство клуба – игрока отстранили от тренировок

17:15 70 Читати українською
Рами пропустил тренировку Марселя, обманув руководство клуба – игрока отстранили от тренировок
Адиль Рами / Reuters

Защитник Марселя Адиль Рами будет наказан за самовольный пропуск тренировки команды.

Защитник Марселя Адиль Рами пропустил тренировку команды из-за съемок в популярном шоу "Форт Буаяр", сообщает Get French Football News.

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По информации источника, Марсель проводил тренировки 20 мая, на которой Адиль Рами отсутствовал, сославшись на семейные причины.

Позже выяснилось, что именно в этот день проходили съемки программы "Форт Буаяр", в которых принимал участие Адиль Рами. Сам эпизод программы появился на телевидении 29 июня.

Главный тренер Марселя Руди Гарсия, который на тот момент возглавлял команду, узнал о том, что произошло только после окончания прошлого сезона.

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Руководство провансальцев считает поведение Адиля Рами недопустимым и неуважительным по отношению к клубу. По этой причине игрок сейчас отстранен от работы с Марселем.

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Франция Адиль Рами Адиль Рами Марсель Марсель
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