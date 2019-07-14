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Рамі пропустив тренування Марселя, обдуривши керівництво клубу – гравця відсторонили від тренувань

17:09 351 Читать на русском
Рамі пропустив тренування Марселя, обдуривши керівництво клубу – гравця відсторонили від тренувань
Аділь Рамі / Reuters

Захисник Марселя Аділь Рамі буде покараний через самовільний пропуск тренування команди.

Захисник Марселя Аділь Рамі пропустив тренування команди через зйомки у популярному шоу "Форт Буаяр", повідомляє Get French Football News.

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За інформацією джерела, Марсель проводив тренування 20 травня, на якій Аділь Рамі був відсутній, зіславшись на сімейні причини.

Пізніше з'ясувалося, що саме в цей день проходили зйомки програми "Форт Буаяр", у яких брав участь Аділь Рамі. Сам епізод програми з'явився на телебаченні 29 червня.

Головний тренер Марселя Руді Гарсія, який на той момент очолював команду, дізнався про те, що сталося лише після закінчення минулого сезону.

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Керівництво провансальців вважає поведінку Аділя Рамі неприпустимою і зневажливою у ставленні до клубу. З цієї причини гравець зараз відсторонений від роботи з Марселем.

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Теги
Франція Аділь Рамі Аділь Рамі Марсель Марсель
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