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Памела Андерсон обвинила Рами в измене и бросила чемпиона мира

11:57 20 Читати українською
Памела Андерсон обвинила Рами в измене и бросила чемпиона мира
Адиль Рами и Памела Андерсон / Фото nigdailyreport

Защитник сборной Франции Адиль Рами не смог сохранить отношения с секс-символом 90-х.

51-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон официально объявила о разрыве отношений с игроком Марселя Адилем Рами.

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"Сложно с этим смириться. Более двух лет моей жизни оказались ложью. Меня обманывали, заставляли верить, что у нас "большая любовь".

Я была шокирована, когда узнала, что он живет двойной жизнью. Он шутил над одноклубниками, в которых были тайные от жен квартиры, он называл их монстрами.

Но это еще хуже. Он лгал всем. Как можно управлять сердцами и разумом сразу двух женщин? Я уверена, что были и другие. Он монстр. Как я могла помочь многим людям и оказалась неспособна помочь себе", – написала Андерсон в Инстаграме.

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Адиль Рами Адиль Рами Марсель Марсель Франция Франция Франция
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